WhatsApp массово блокирует пользователей

Администрация мессенджера WhatsApp начала массово блокировать пользователей. Причина – подписки на группы с "подозрительными" названиями, передает ToDayNews Ufa.
Отмечается, что восстановить заблокированный аккаунт невозможно. По каким критериям сотрудники компании могут отнести сообщество к "подозрительным" или "незаконным", остается неизвестным, сообщает "Российская газета".
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