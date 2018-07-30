В России создадут новый сверхтяжелый самолет

Госпрограммой
вооружений, рассчитанной до 2027 года, предусмотрена разработка самолета,
который в скором времени заменит Ан-124 "Руслан", сообщает Пятый канал. На
данный момент "Руслан" считается самым грузоподъемным серийным самолетом.
Парк Ан-124 может использоваться до 2050 года. Как отметил вице-премьер Юрий Борисов, необходимости строить новые самолеты "Руслан" нет, однако, возможно, они пройдут модернизацию.
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