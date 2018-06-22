Петра Порошенко сделали поросенком
Поисковая система Google при запросе слова "поросенок" предлагает ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко. Среди популярных вариантов также предлагаются мультфильм "Приключения поросенка Фунтика" и художественный фильм "Бейб: Поросенок в городе" и "поросенок Чуня".
Первым среди средство массовой информации на казус обратило внимание издание TJournal. Примечательно, что у некоторых пользователей биография украинского лидера показывается первой при запросе "поросенок Петр".
Отметим, что Сеть не впервые выдает подобные "шутки". Так, в марте этого года посетители "Двача" заметили, что при запросе на слово "г***о" в "Яндекс.Картах" показывается адрес российского отделения корпорации Google. "Яндекс" назвал находку багом и оперативно устранил его. Кстати, быстро устраняет подобные каверзы и Google.
Ранее, в феврале
пользователи Reddit обнаружили ошибку Google при попытке выполнить запрос
"Отправить письмо Бараку Обаме". Вместо результатов выдачи демонстрировался
хаотичный набор символов.
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