Петра Порошенко сделали поросенком

В Сети произошло нелепое и смешное недоразумение. На него обратили внимание ряд интернет-пользователей.



Поисковая система Google при запросе слова "поросенок" предлагает ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко. Среди популярных вариантов также предлагаются мультфильм "Приключения поросенка Фунтика" и художественный фильм "Бейб: Поросенок в городе" и "поросенок Чуня".

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Первым среди средство массовой информации на казус обратило внимание издание TJournal. Примечательно, что у некоторых пользователей биография украинского лидера показывается первой при запросе "поросенок Петр".

Отметим, что Сеть не впервые выдает подобные "шутки". Так, в марте этого года посетители "Двача" заметили, что при запросе на слово "г***о" в "Яндекс.Картах" показывается адрес российского отделения корпорации Google. "Яндекс" назвал находку багом и оперативно устранил его. Кстати, быстро устраняет подобные каверзы и Google.

Ранее, в феврале пользователи Reddit обнаружили ошибку Google при попытке выполнить запрос "Отправить письмо Бараку Обаме". Вместо результатов выдачи демонстрировался хаотичный набор символов.

