Предсказана неминуемая гибель всего живого

Астрономы пришли к выводу, что когда Солнце погаснет, звездная система превратится в огромный светящийся "пузырь" из газа и пыли. В таком состоянии она просуществует еще несколько тысяч лет, после чего окончательно исчезнет.



Данные прежних наблюдений показывали, что звезды размером с Солнце могут порождать яркие туманности, а теория этому противоречила. Ученым удалось доказать, что это возможно для звезд "солнечных" масштабов. Это разрешило спор длиной в 25 лет.

Предположительно, через пять миллиардов лет светило исчерпает запасы "ядерного горючего" и начнет сжигать гелий. В результате его недра разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки раздуются и сделают из Земли безжизненный раскаленный шар.

В конечном итоге Солнце превратится в белого карлика и продолжит светиться за счет остатков тепла, передает издание Science Alert. Его свет будут поддерживать окружающие облака газа, превращая звездную систему в туман.

Новые данные неожиданным образом показали, что предшественники современных исследователей не учитывали, как сильно меняется температура ядра звезды по мере сброса ее оболочек. Выяснилось, что светило нагревается в три раза быстрее, чем предполагали астрономы.

Ученые убеждены, что им не только удалось разрешить один из старейших споров в астрономии, но и узнать, что ожидает Солнце после его смерти. Более того, теперь специалисты смогут находить "пожилые" звезды в далеких галактиках и определять их точный возраст, что раньше удавалось с большим трудом.