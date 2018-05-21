Запуск ракеты Илона Маска сорвался

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium на борту был отложен, передает ТАСС. Компания SpaceX не объяснила причины такого решения. Очередную ракету Илона Маска планируется отправить на орбиту 22 мая.
Для запуска Falcon 9 планируется использовать нижнюю ступень ракеты, которая уже побывала в космосе и была успешно возвращена на Землю. Идея Маска заключается в том, чтобы сократить издержки благодаря многоразовому использованию некоторых узлов космических аппаратов. Специалисты неоднозначно относятся к этой инициативе. Некоторые считают, что подобный подход создает неоправданно высокие риски нештатной ситуации во время повторных запусков, притом что финансовые выгоды не столь очевидны.
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