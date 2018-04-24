Когда москвичи увидят парад планет

Жители столицы увидят, как шесть планет выстроятся в ряд ночью 3 мая. Явление можно будет наблюдать с 02:30, передает "Газета.ру" со ссылкой на Московский планетарий.

"Шесть светил, которые выстроятся над южным горизонтом практически в одну линию – это Марс, Сатурн, Луна, Юпитер, Спика и Антарес, который будет расположен немного ниже к горизонту", – говорится в сообщении.