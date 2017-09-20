Редкую фауну защитят при строительстве АЭС в Венгрии

В правительство венгерского региона Тольна, где расположена площадка для строительства атомной станции, поступила заявка на природоохранную лицензию. Она касается сохранения редких видов флоры и фауны в районе реализации росатомовского проекта "Пакш-2", который предусматривает возведение новых энергоблоков станции "Пакш" с участием России.

Эта заявка на природоохранную лицензию подана в рамках исполнения общей экологической лицензии. Она была утверждена в апреле 2017 года. Участок, где появятся новые атомные энергоблоки, не имеет особой природной ценности. В то же время, экологическая лицензия требует особого отношения к сохранению редких видов животных и растений в ходе строительства. При необходимости их требуется временно переместить в безопасное место.

В районе реализации проекта "Пакш-2" есть несколько охраняемых видов. На территории строящейся АЭС растут такие растения, как ковыль перистый, очиток Хиллебрандта. Также проживают и редкие виды животных – кузнечики акрида венгерская и травянка малая, а также европейская зеленая ящерица.

Если встанет вопрос о необходимости защитить их от негативного воздействия во время стройки, то эти виды будут вывезены в специально отведенную природную зону с естественными границами. После завершения работ в месте их постоянного обитания и растения, и животные вернутся обратно.

В настоящее время на станции "Пакш" функционируют построенные в 1974–1987 годах с участием Советсткого Союза четыре атомных энергоблока. Они вырабатывают свыше 40% всей электроэнергии в Венгрии. Станция относится к числу наиболее безопасных и надежных в мире.

Чуть менее трех лет назад Россия и Венгрия подписали документы о еще двух энергоблоков АЭС "Пакш". Они должны быть оснащены передовыми реакторными установками проекта ВВЭР-1200. Он соответствует самым современным – постфукусимским – стандартам надежности и безопасности.

Для реализации проекта Россия выдаст Венгрии государственный кредит на сумму до 10 миллиардов евро. Общая стоимость строительства составляет 12,5 миллиарда евро, отмечает РИА Новости. По планам первые работы на площадке АЭС "Пакш-2" начнутся в 2018 году.

