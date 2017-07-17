Атомные объекты в России признали безопасными

Эксперты в сфере атомных технологий прокомментировали развитие отрасли в России. По их словам, ядерные объекты в нашей стране являются очень безопасными.

Председатель совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Тебого Сеоколо рассказал, что безопасность атомных объектов в России находится на высоком уровне. По его словам, в отрасли применяются безвредные технологии, которые используются в надежно защищенных реакторах, передает РИА Новости.

"Я хочу сказать об обеспечении безопасности ядерных установок", – заявил Сеоколо в беседе с журналистами. "То, что мы увидели на атомных объектах России – это очень высокий уровень как ядерной сохранности (физической защиты. – Прим. Ред.) и безопасности, так и ядерной культуры в целом", – отметил председатель совета.



По словам Сеоколо, он изучил, как в России реализуются документы, разрабатываемые по линии МАГАТЭ. "В особенности с точки зрения тех инноваций, которые внедряются в ядерных технологиях в России", – пояснил он.

Ранее стало известно, что Тебого Сеоколо вместе с остальными членами международной делегации посетил объекты ядерной энергетики в Ленинградской области. Они проверили безопасность местной АЭС и Балтийского завода, на котором строятся атомные ледоколы и плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов".

Корпорации «Росатом» выделены средства для участия в проектах по техническому сотрудничеству МАГАТЭ https://t.co/knjMjOllRK pic.twitter.com/O9Q7BffeEn — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 3 февраля 2017 г.

Напомним, в 2016 году МАГАТЭ, госкорпорация "Росатом" и федеральное медико-биологическое агентство России подписали соглашение о внебюджетном взносе на реализацию Программы действий по лечению рака. Документ предусматривает проведение в 2016-2019 годах профильных учебных курсов для экспертов из России и европейских стран. Отметим, что ядерная медицина является одним из основных направлений деятельности "Росатома".