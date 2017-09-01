Ученые заявили о появлении второго Солнца

По расчетам астрономов, примерно через 1,3 миллиона лет в Солнечной системе появится небесное тело, похожее по своим свойствам на Солнце. Это произойдет в результате наступления на Земле астероидно-кометного коллапса.

Как вычислили ученые миссии Gaia, через 1,3 миллиона лет в гравитационные пределы Солнечной системы войдет оранжевый карлик Gliese 710, сообщается на сайте Европейского космического агентства. Он окажется на удалении около 16 тысяч астрономических единиц от Солнца.

Эта звезда должна будет пройти около 60 триллионов километров, прежде чем она начнет оказывать влияние на Солнечную систему, отмечают ученые. Для сравнения, самая дальняя планета Нептун находится на расстоянии 4,5 миллиарда километров от Солнца.

Приближение Gliese 710 к небесному светилу приведет к гравитационному возмущению орбит небесных тел из облака Оорта. Часть из них начнет мигрировать вглубь Солнечной системы, где находится Земля. Этот процесс может нарушить пути движения всех планет, находящихся в этом пространстве. Ученые предполагают, что в конечном итоге так называемое второе солнце может спровоцировать столкновение Земли с другими небесными телами.



Ранее специалисты заявили, что 1 сентября к Земле приблизится гигантский астероид.Размер небесного тела составит примерно 4,4 километра в диаметре. При этом, ученые подчеркнули, что человечества он не будет представлять опасности.