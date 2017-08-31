К Земле приближается гигантский астероид

По прогнозам специалистов, 1 сентября на расстоянии семи миллионов километров от Земли пролетит крупный астероид "Флоренс". Размер небесного тела составит примерно 4,4 километра в диаметре.

О приближении астероида сообщилапресс-служба Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте. При этом, специалисты подчеркнули, что несмотря на гигантские размеры, небесное тело не представляет опасности для человечества.

В момент максимального сближения астероида с Землей, он будет находиться в 18 раз дальше от нашей планеты, чем Луна, пишет ТАСС. В то же время, эксперты NASA подчеркнули, что это первый случай, когда такое огромное небесное тело сближается с Землей.

"Многие астероиды проходили на более близком расстоянии от Земли, однако все они были меньше по размерам, чем "Флоренс", – отметил руководитель Центра Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по изучению небесных тел в околоземном пространстве Пол Чодэс. Специалисты планируют вести тщательное наблюдение за астероидом в момент его приближения к Земле.

Для этого будут использованы радиотелескоп в Аресибо (Пуэрто-Рико) с диаметром зеркала рефлектора 304 метра, а также радиолокаторы NASA в штате Калифорния. Полученные данные позволят различить детали на поверхности астероида размером около десяти метров.