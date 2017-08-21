Когда Солнце уничтожит человечество
Астроном Абрахам Лоэб из Гарвардского университета и его коллега Манасви Лингам (США) оценили сроки, когда на Солнце вспыхнет разрушительная для человеческой цивилизации супервспышка. Результаты их работы были опубликованы в Cornell University Library.
По оценкам ученых, разрушительные вспышки на Солнце происходят с периодичностью в две тысячи лет. Последний раз это явление произошло в 775 году. Астрономы предполагают, что оно повторится через 750 лет.
"Мы заключаем, что риск от супервспышек недостаточно оценен, и что человечество может стать свидетелем их наступления, ведущего к разрушительным экономическим и технологическим потерям, в течение порядка тысячи лет", – отметили авторы исследования.
По словам ученых, супервспышка с минимальной мощностью способна нанести значительный ущерб человеческой инфраструктуре, однако экосистема планеты уничтожена не будет. Однако максимальная супервспышка способна уничтожить как экосистему, так и созданную цивилизацией инфраструктуру.
Солнечная вспышка – взрывной процесс выделения энергии (кинетической , световой и тепловой ) в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу, хромосферу и корону.
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