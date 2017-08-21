В NASA рассказали о конце света в сентябре

Специалисты космического агентства NASA прокомментировали информацию о скором конце света. Слухи об апокалипсисе вызвали у них недоумение.

Эксперты NASA выразили мнение по поводу сообщений, что на Землю надвигается огромный астероид, который уничтожит все живое 1 сентября. Они недоумевают, откуда взялись эти слухи. Специалисты решили успокоить общественность, заявив, что никакого конца света в ближайшее время не будет, передает РИА ФАН.

Напомним, в последнее время в СМИ муссируются слухи о надвигающемся апокалипсисе. Вначале российские журналисты вспомнили предсказание Матроны Московской о том, что конец света наступит 19 августа.

Якобы старица говорила о масштабной катастрофе, которая в этот день случится на Земле. "Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю", – предсказала Матрона.

Волнение эта новость вызвала потому, что святая в свое время точно предсказала начало Великой Отечественной войны. Позже появилась информация о гигантском астероиде, который приближается к Земле. Некоторые эксперты предположили, что наша планета будет уничтожена 1 сентября. Другие же назвали более позднюю дату – 23 сентября. Естественно, эта новость вновь породила бурные обсуждения.