"Лаборатория Касперского" запускает бесплатный антивирус

Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский объявил, что компания запускает бесплатную версию знаменитого антивируса под названием Kaspersky Free. Программа будет доступна по всему миру.

Новый антивирус "Лаборатории Касперского" не будет конкурировать с платными версиями, уверены в компании. Он предназначен для тех, кто не может купить надежную защиту и вынужден пользоваться программами сомнительного качества.

"Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые подделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender", – цитирует Евгения Касперского РИА Новости. Кроме того, существует дополнительный смысл.

"Увеличение числа установок Free позитивно влияет на качество защиты для всех пользователей за счет расширения big data-базы для технологий машинного обучения", – пояснили в компании. Запуск бесплатного антивируса будет проводиться поэтапно, но постепенно зона покрытия охватит весь мир.

В России, на Украине, в Белоруссии, Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии пилотный проект уже запущен. В июле наступит очередь США, Канады и многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Казахстана.

В сентябре продукт придет на рынки Индии, Гонконга, Ближнего Востока, Африки, Турции и Латинской Америки. В октябре ожидается его выход в Европе, Японии и Южной Корее.

До конца 2017 года бесплатный антивирус должен стать доступным во всех странах мира. Работа над Kaspersky Free велась полтора года.