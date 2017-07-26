"Лаборатория Касперского" запускает бесплатный антивирус
Новый антивирус "Лаборатории Касперского" не будет конкурировать с платными версиями, уверены в компании. Он предназначен для тех, кто не может купить надежную защиту и вынужден пользоваться программами сомнительного качества.
"Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые подделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender", – цитирует Евгения Касперского РИА Новости. Кроме того, существует дополнительный смысл.
"Увеличение числа установок Free позитивно влияет на качество защиты для всех пользователей за счет расширения big data-базы для технологий машинного обучения", – пояснили в компании. Запуск бесплатного антивируса будет проводиться поэтапно, но постепенно зона покрытия охватит весь мир.
В России, на Украине, в Белоруссии, Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии пилотный проект уже запущен. В июле наступит очередь США, Канады и многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Казахстана.
В сентябре продукт придет на рынки Индии, Гонконга, Ближнего Востока, Африки, Турции и Латинской Америки. В октябре ожидается его выход в Европе, Японии и Южной Корее.
До конца 2017 года бесплатный антивирус должен стать доступным во всех странах мира. Работа над Kaspersky Free велась полтора года.
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