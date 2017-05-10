Американская космическая миссия завершилась провалом

На мысе Канаверал совершил посадку самый засекреченный летательный аппарат ВВС США – суборбитальный самолет-разведчик многоразового использования X-37B Orbital Test Vehicle. Таким образом завершилась почти двухгодичная космическая миссия: он провел в небе 700 суток.

В Пентагоне возлагали большие надежды на этот космический эксперимент. ВВС США сообщали, что X-37B должен "продемонстрировать технологии для надежной, многоразовой беспилотной космической испытательной платформы" для военно-воздушных сил. Во всяком случае, именно так говорилось в опубликованном пресс-релизе.



Однако эксперты утверждают, что с поставленными задачами аппарат не справился и его миссия фактически провалилась. "Хотя он (X-37B) может делать несколько операций, он не выглядит хорошо разработанным, чтобы выполнять любую из задач, за исключением красивого и чистого возвращения космического корабля на землю", – заявила эксперт по космической безопасности Лаура Грего в интервью The Atlantic.

Пентагон не сообщает о всех задачах, поставленных перед X-37B. В источниках, близких к ВВС США, говорят, что среди прочего аппарат должен был продемонстрировать возможность выведения на более низкую орбиту американских разведывательных спутников для более детального слежения за наземными объектами, а также испытать новый электромагнитный реактивный двигатель.

Лаура Грего уверена, что существуют более эффективные и при этом работающие технологии и для вывода полезного груза на орбиту, и для маневров в ближнем космосе. По мнению эксперта, X-37B показал себя слишком неповоротливым, чтобы заявлять о нем как о "прорыве" в реализации космических задач.