Почему мир бьется в истерике после запуска SpaceX

Американская компания Илона Маска SpaceX повторно использовала первую ступень ракеты Falcon 9. Многие сочли это хорошим знаком для сокращения расходов в космической отрасли, но некоторые достижение индустрии раскритиковали.

Ракета-носитель отправилась в космос 31 марта в 01:27 мск. Falcon 9 запустили с помощью уже "бывшей в употреблении" первой ступени. Она отделилась через три минуты после старта, а уже через шесть минут успешно приземлилась на плавучую баржу.

Сотрудники корпорации SpaceX ликуют по поводу нового достижения в космической индустрии. А вместе с ними радуется и весь мир – повторное использование первой ступени ускорит покорение космоса. Отметим, что жители многих стран наблюдали за запуском ракеты в прямом эфире на YouTube.

Стоимость посаженного элемента составляет примерно 70% от стоимости всей ракеты. За счет повторного использования первой ступени затраты на запуск космических аппаратов можно сократить втрое – сейчас эта сумма находится на уровне 62 миллионов долларов.

Кстати, в этот раз SpaceX вернули еще и головной обтекатель полезного груза, а это 6 млн долларов — Рустем Адагамов (@adagamov) 31 марта 2017 г.

"Невероятно горд за команду SpaceX, которая достигла новой исторической вехи в космической сфере. Следующая цель – повторный запуск в течение 24 часов", – прокомментировал посадку первой ступени сам Илон Маск. Сотрудники NASA в соцсети Twitter также поздравили компанию с "очередным историческим запуском".

Макс не очень мог говорить, был заметно счастлив. Подпись под видео запуска ракеты "SpaceX нанимает инженеров, подайте заявку" — Tonia Samsonova (@toniasamsonova) 30 марта 2017 г.

"В SpaceX говорят, что теоретически могут проводить до 48 пусков в год, то есть четыре пуска в месяц. Как это будет на деле, зависит от многих факторов. Мы уже видели, как единичная внештатная ситуация на многое влияет", – цитирует "Газета.ru" космического эксперта Игоря Афанасьева.

@elonmusk @SpaceX I watched that your big step for humanity with admirably. Congratulations — Emir Ayhan (@emrayhan) 31 марта 2017 г.

Однако многие с иронией отнеслись к подобному достижению Илона Маска. Изначально первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 проектировалась для многоразового применения. Пользователи Сети считают, что в ситуации, когда за долгое время работники SpaceX научились использовать свою технологию дважды, радоваться на самом деле нечему.

Одиннадцать месяцев потребовалось рабочим Маска, чтобы повторно подготовить к запуску ракету SpaceX, рассчитанную аж на целых сто полётов. — Филипп Масловский (@soulstray) 31 марта 2017 г.

Многие интернет-пользователи и вовсе не поверили в реальность посадки. "Ахахахаха!!! Илон выложил видео "приземления"))) Лучше бы **** батарейки сели)) Позорище и ********!" – написал Летучий в Twitter.

Congrats @SpaceX on another historic launch! Our iconic launch pads at @NASAKennedy continue to support the growing commercial space economy https://t.co/bzNxI0lI7G — NASA (@NASA) 30 марта 2017 г.

Напомним, в апреле 2016 года первая ступень миссии CRS-8 успешно отправила на орбиту космический грузовик Dragon. Тогда она приземлилась на плавчую баржу Of Course I Still Love You.