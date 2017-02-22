Космическая сенсация NASA взбудоражила людей
В официальном Twitter NASA представители организации предложили пользователям Сети задавать им вопросы о конференции с хэштегом #askNASA. Примечательно, что абсолютное большинство комментариев – шутки на различные темы.
#askNASA WHEN R U STARTING THE DAMN PRESS CONFERENCE— paterson (@patersonmonday) 21 февраля 2017 г.
"Надеюсь, они обнаружили, куда можно сбежать от президента Дональда Трампа", – написал шутник. А многие всерьез подготовились к набору волонтеров для исследования новой планеты.
#asknasa i'm volunteer to leave this earth �� pic.twitter.com/be1xSdzubE— Insoumis Véritable (@insoumisfrance) 21 февраля 2017 г.
Заинтересованные в освоении космоса люди предположили, что NASA могло обнаружить воду на одной из открытых недавно экзопланет. Впрочем, один из пользователей Twitter написал, что "если вы не верите в появление доказательств существования инопланетной жизни каждый раз, когда NASA созывает пресс-конференцию, то с вами что-то не так".
чо там брат? #askNASA.— мешок с мешками (@ickep) 22 февраля 2017 г.
Между тем в русскоязычном сегменте Twitter удивляются приоритетам жителей наших страны. "Там NASA походу нашла внеземную жизнь, а вы тут Шурыгину обсуждаете", – пошутил один из пользователей, подразумевая скандальную историю об изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной.
NASA собирает экстренную пресс-конференцию pic.twitter.com/Aupl6EgFl2— ��❤️✨ (@OraclePigFuntik) 21 февраля 2017 г.
Однако разные приоритеты появляются не только из-за интереса к такого рода новостям, но и актуальных проблем в регионах. "США: NASA проведет пресс-конференцию по поводу открытия вне Солнечной системы. Россия: Жители Луки жалуются на лужу, которой 40 лет", – с иронией отметили в Twitter.
NASA приняла сигнал из галактики Андромеда. Возможно, Андромеда просто давит на клаксон, чтоб наша галактика убралась с дороги ☺ https://t.co/smnFBCJJRU— Vonzales (@VonzalesDelGado) 22 февраля 2017 г.
Тем не менее, многие по-настоящему заинтригованы предстоящем брифинге и ждут от нее чего-то грандиозного, в частности – информации о контакте с пришельцами. "Я знал, что доживу до этого!" – отметил один из шутников.
Я знал, что доживу до этого! Жду прессухи от nasa. #Iwanttobelieve pic.twitter.com/BMWxSwt1Se— CatMoriz (@CatMoriz) 21 февраля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, пресс-конференция состоится 22 февраля в 21:00 по мск. Мероприятие можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте NASA. Темой выступления станет "открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни". Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 потенциально обитаемых экзопланет.
Я тут внезапно понял, что NASA надо перед началом каких-либо своих пресс-конференций пустить тему из X-Files.— Ralph Westmoreland (@lonefur) 21 февраля 2017 г.
Отметим, большинство жителей России верят в существование внеземной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости".
Так, 64% россиян уверены, что жизнь есть не только на планете Земля. Еще 25% также ответили утвердительно на вопрос "Вы верите в существование внеземной жизни?", но думают при этом, что доказать это никогда не получится.
Не верят в существование внеземной жизни порядка 11% граждан. Всего в опросе приняли участие более 57 тыс. граждан.
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