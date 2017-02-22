Космическая сенсация NASA взбудоражила людей

Пользователи интернета с нетерпением ждут большую пресс-конференцию NASA, которую организация экстренно назначила на 22 февраля. В социальных сетях надеются, что американцы все-таки обнаружили инопланетные формы жизни.

В официальном Twitter NASA представители организации предложили пользователям Сети задавать им вопросы о конференции с хэштегом #askNASA. Примечательно, что абсолютное большинство комментариев – шутки на различные темы.

#askNASA WHEN R U STARTING THE DAMN PRESS CONFERENCE — paterson (@patersonmonday) 21 февраля 2017 г.

"Надеюсь, они обнаружили, куда можно сбежать от президента Дональда Трампа", – написал шутник. А многие всерьез подготовились к набору волонтеров для исследования новой планеты.

Заинтересованные в освоении космоса люди предположили, что NASA могло обнаружить воду на одной из открытых недавно экзопланет. Впрочем, один из пользователей Twitter написал, что "если вы не верите в появление доказательств существования инопланетной жизни каждый раз, когда NASA созывает пресс-конференцию, то с вами что-то не так".

Между тем в русскоязычном сегменте Twitter удивляются приоритетам жителей наших страны. "Там NASA походу нашла внеземную жизнь, а вы тут Шурыгину обсуждаете", – пошутил один из пользователей, подразумевая скандальную историю об изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной.

Однако разные приоритеты появляются не только из-за интереса к такого рода новостям, но и актуальных проблем в регионах. "США: NASA проведет пресс-конференцию по поводу открытия вне Солнечной системы. Россия: Жители Луки жалуются на лужу, которой 40 лет", – с иронией отметили в Twitter.

NASA приняла сигнал из галактики Андромеда. Возможно, Андромеда просто давит на клаксон, чтоб наша галактика убралась с дороги ☺ https://t.co/smnFBCJJRU — Vonzales (@VonzalesDelGado) 22 февраля 2017 г.

Тем не менее, многие по-настоящему заинтригованы предстоящем брифинге и ждут от нее чего-то грандиозного, в частности – информации о контакте с пришельцами. "Я знал, что доживу до этого!" – отметил один из шутников.

Как писали Dni.Ru, пресс-конференция состоится 22 февраля в 21:00 по мск. Мероприятие можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте NASA. Темой выступления станет "открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни". Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 потенциально обитаемых экзопланет.

Я тут внезапно понял, что NASA надо перед началом каких-либо своих пресс-конференций пустить тему из X-Files. — Ralph Westmoreland (@lonefur) 21 февраля 2017 г.

Отметим, большинство жителей России верят в существование внеземной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости".

Так, 64% россиян уверены, что жизнь есть не только на планете Земля. Еще 25% также ответили утвердительно на вопрос "Вы верите в существование внеземной жизни?", но думают при этом, что доказать это никогда не получится.

Не верят в существование внеземной жизни порядка 11% граждан. Всего в опросе приняли участие более 57 тыс. граждан.