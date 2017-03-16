Какую фобию вызывает смартфон

Британские психологи выяснили, чего современные люди боятся больше всего. Выяснилось, что за последние полвека появилось множество новых поводов для переживаний.

В социальном исследовании приняли участие 2000 человек. Специалисты попросили их рассказать, насколько стрессовыми респонденты находят ряд событий.

Выяснилось, что вероятность потерять смартфон пугает людей так же, как возможность террористической атаки, сообщает "Газета.Ru". На первых позициях в топе причин для сильного стресса люди называли смерть любимого человека и неизлечимую болезнь.

Также в список оснований для паники вошли и современные события. Это кража личных данных, задержка общественного транспорта и даже отпуск. Угроза теракта заняла 13-е место по уровню стрессогенности.

Перспектива потерять свой телефон расположилась на 14-й позиции. В список вошли свадьба и переезд. А вот развод уже пугал опрошенных намного меньше, чем 50 лет назад.

Примечательно, что опросник был основан на разработанной в 1960-х годах шкале Холмса-Раэ. Авторы исследования отмечают, что за последние полвека появилось множество новых поводов для переживаний, ведь технический прогресс не стоит на месте. Специалисты надеются своей работой привлечь внимание к проблеме воздействия стресса на организм.