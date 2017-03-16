Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы

Москвич Игорь К. обратился за медицинской помощью с травмами половых органов. 36-летний мужчина утверждает, что стал жертвой взрыва собственного телефона.

По словам пострадавшего, мобильное устройство было куплено им в специализированном магазине около года назад, и до поры до времени проблем с ним не возникало. Однако утром 15 марта телефон сначала неожиданно взорвался в руках своего владельца, при этом травмировав ему паховую область.



"Я взял телефон посмотреть время, и он взорвался. Я отбросил его в сторону, но попал между ног, вот сижу теперь с травмами", – рассказал пострадавший.

В травмпункте у пациента диагностировали взрывную травму руки и половых органов. После оказания первой медицинской помощи его доставили в больницу.

Пострадавший мужчина уточнил, что в момент взрыва телефон не был подключен к зарядному устройству. Про словам Игоря, с момента покупки никаких деталей аппарата он не менял. Между тем, как передает издание Life.ru, представители компании Nokia пока не прокомментировали этот инцидент.

Публикация от Edward Chiu (@edwardjohnsebastian) Сен 28 2016 в 2:43 PDT

Сообщалось, что в Китае 25-летний мужчина пострадал в результате взрыва Samsung Galaxy Note 7. Как писали Dni.Ru, не прошло и суток с момента покупки смартфона в интернет-магазине, как устройство сгорело, повредив еще и MacBook китайца. Незадачливый покупатель отделался легким испугом и ожогами двух пальцев руки.

