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Hi-tech

Как раскрыть детские таланты

Мы живем в век стремительного развития цифровых технологий и робототехники, их активного внедрения в жизнь человека. Благодаря этому ученые предрекают скорое появление принципиально новых профессий – IT-медик, проектировщик личной безопасности и даже генетический консультант. Нынешние школьники уже сегодня должны задумываться о выборе профессии, которая будет востребована и через 10, и через 20 лет.
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На помощь приходит "Атлас новых профессий", где собрана подробная информация о навыках и компетенциях, которые пригодятся специалисту любой сферы и через 5, и через 15 лет. В скором времени каждый будет иметь общее представление о профессии IT-медика – специалиста, который, обладая хорошими навыками в сфере IT, создает базы физиологических данных и управляет ими. Благодаря этому можно создать программное обеспечение для лечебного и диагностического оборудования.

На основе таких знаний подрастающее поколение уже сейчас может задуматься над тем, какими навыками необходимо обладать, чтобы быть востребованным специалистом. Это позволит ребенку и его родителям корректировать направление обучения и развития, более осознанно подходить к планированию жизни и карьеры после окончания школы.

Как и прежде, одна из самых востребованных специальностей на рынке труда – инженер. Специально для подрастающих технарей реализуется образовательная программа "Лига роботов", включающая в себя более 100 кружков образовательной робототехники в Москве и Московской области.


Основная цель – привить интерес детей к технической сфере, показать им возможности развития в стремительно меняющемся мире высоких технологий. Школьники научатся конструировать и программировать роботов на основе различных конструкторов. Ребенок сможет применить на практике знания из математики, физики и других наук, научится программированию, применению основ логики и алгоритмики, проектному мышлению и командной работе, а также техническому творчеству.

Двери в мир "Лиги роботов" открыты не только для мальчиков, ведь среди преуспевающих инженеров много и представителей прекрасной половины человечества. К примеру, дворники для машин и первую посудомоечную машину изобрели именно женщины. Они успешно руководят крупными компаниями – Yahoo, IBM, NASA.


Раскрыть детские таланты и способности помогает также сетьбзнес-школ Kinder MBA. Он позволяет школьникам определиться с будущей профессией, получить необходимые знания в области экономики и финансов. Программа учит ребенка умению решить возникающие задачи (Problem Solving Skills) и находить инновационные решения.

В Kinder MBA могут участвовать школьники с 1 по 11 классы. Главное – это желание развивать навыки ведения бизнеса и предпринимательского мастерства, раскрывать лидерский потенциал и совершенствовать нестандартное мышление.


Проект состоит из четырех программ. Так, KinderMBA Kids предназначена для дошкольников в возрасте от шести до семи лет. Программа развивает детскую креативность, навыки коммуникации и лидерские качества. Словом – важнейшие слагаемые будущей успешной личности.

Программа KinderMBA Start предназначена для школьников с первого по четвертый классы. Она направлена на развитие изобретательского мышления, предпринимательской культуры и формирование навыков проектной деятельности.

В свою очередь, KinderMBA PRO реализуется на базе экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со школой молодого предпринимателя. Программы предназначена для школьников 9-11 классов.


Почему молодое поколение выбирает Kinder MBA? Во-первых, практикоориентированность проекта. Все программы построены по принципу "обучение через действие", главная цель – научить детей применять свои знания на практике.

Во-вторых, инновационность содержания. Образовательная программа состоит из лучших российских и западных практик и методик.

Третье существенное преимущество KinderMBA – непрерывный цикл обучения ребенка с детского сада и до окончания школы. Благодаря этому обеспечивается плавный переход в университет. Это значительно увеличивает шансы на успешное окончание высшего учебного заведения и построение карьеры.

Автор: Иван Поляков21 декабря 2017, 16:37

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