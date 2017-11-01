Новый iPhone X заряжается от солнца
Компания Caviar создала iPhone X Tesla, впервые успешно опробовав технологию заряда аккумулятора телефона с помощью кремниевых полупроводников. Смартфон сделан таким образом, что при попадании солнечного света на его задний корпус поверхность с солнечной батареей бомбардируется фотонами и начинается движение, создающее электрический ток.
Благодаря этому телефон заряжается от солнца и электрических светильников, может работать без остановки и не требует классического аккумулятора. Внешне устройство выдержано в минималистичном стиле, подчеркивающем его технологичность и современность.
Черный корпус с PVD-покрытием включает в себя заряжающую ударопрочную пластину, декоративный элемент, подчеркивающий преобладание строгих геометрических форм и эффектную сияющую рамку, покрытую золотом. Титановый корпус телефона надежно защищает его от повреждений.
Как рассказали представители бренда, в разработке дизайна смартфона они вдохновлялись тремя великими учеными и новаторами: Николой Тесла, Стивом Джобсом и Илоном Маском. "Caviar ориентируется на великие достижения этих личностей и стремится продолжать их начинания, улучшая не только внешний вид iPhone, но и выводя его технические характеристики на новый уровень", – отметили в пресс-службе компании.
Стоимость Caviar iPhone X Tesla составит 259 тысяч рублей. Телефон в новом дизайне будет выпущен ограниченным тиражом.
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