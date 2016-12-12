Астрономы нашли дожди из рубинов и сапфиров

Экзопланета HAT-P-7b, или Kepler-2b, стала одной из первых планет, чье существование было подтверждено орбитальным телескопом "Кеплер". Она необычна тем, что ночью в ее атмосфере идут дожди, капли которых являются кристаллами рубинов и сапфиров.

Температура атмосферы на этом газовом гиганте превышает 2500 градусов Цельсия на дневной стороне, и примерно 1300 градусов на ночной. Открытие таких планет как Kepler-2b впервые поставило ученых перед фактом, что атмосфера на них может состоять из крайне экзотических материалов. Так, за последние годы были открыты планеты со свинцовыми и стеклянными облаками, а также воздухом, состоящим из испаренных металлов и горных пород.

Ученым из университета Уорика (Великобритания) удалось сделать важные наблюдения. "Нам удалось проследить за тем, как свет отражается от атмосферы HAT-P-7b, и понять, что она постоянно меняется. На ее ночной стороне формируются облака, которые переносятся сильными ветрами в сторону дневной, где они испаряются. Скорость ветра часто резко меняется, поэтому многие облака формируются и потом исчезают. Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы", — цитирует астронома Дэвида Армстронга журнал Nature Astronomy.

Орбитальный телескоп "Кеплер" на протяжении четырех лет следил за HAT-P-7b. Оказалось, что в воздухе планеты бушуют мощные шторма, пригоняющие относительно холодные воздушные массы и облака с ночной стороны планеты.

Ученые предполагают, что облака состоят из корунда – минерала, составляющего основу рубинов, сапфиров и многих других драгоценных камней. Это соединение может существовать в жидкой форме, поэтому облака способны насыщать нижние слои атмосферы HAT-P-7b "рубиновыми" и "сапфировыми" каплями.