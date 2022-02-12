Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой

Тренер поддержала спортсменку.

Этери Тутберидзе поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву. Тренер впервые высказалась по поводу допинг-скандала, в котором оказалась ее подопечная.

По словам Тутберидзе, ситуация сложилась противоречивая. У нее много вопросов к ответственным лицам, ответов на которые она не пока получила. Этери уверена, что Камила "невинна и чиста". Команда Тутберидзе не сомневается в спортсменке.

Этери Тутберидзе добавила, что сейчас обязана действовать по протоколу. Между тем Камила Валиева не одна и о ней заботятся.

"Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца", – сказала тренер в эфире Первого канала.

Тутберидзе откровенно недоумевает, почему спортсменку с сомнительным допинг-тестом вообще допустили до Олимпиады. Возможно, рассуждает Этери, мы стали свидетелями рокового стечения обстоятельств. Также не исключено, что Валиева стала жертвой грамотно спланированной операции. Тренер спортсменки надеется, что справедливость все же восторжествует.

Отметим, ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, Алексей Железняков, высказался в поддержку Камилы Валиевой. "При такой работе и таланте ей не нужен никакой допинг", – подчеркнул Железняков.