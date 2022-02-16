"С самых первых шагов": Как фигуристка Валиева пробилась в большой спорт

Пока связанный с Камилой Валиевой допинг-скандал обрастает слухами, талантливую чемпионку поддерживают друзья и близкие. Ее вспоминают добрыми словами и учителя, которые помогли девочке реализовать свой потенциал.
В раннем детстве спортсменка увлекалась гимнастикой, но в силу физиологических особенностей ей предложили сменить род деятельности на фигурное катание. Практически сразу она показала феноменальные способности к этому.
"С самых первых шагов Валиевой было видно, что у нее большое будущее", — поделилась первый тренер фигуристки. Женщина отметила, что Камила Валиева пробилась в большой спорт, благодаря усердию на льду и моральной поддержке матери. Девочка уделяла тренировкам по 240 минут в день, и лишь сутки в неделю от них отдыхала.
Для регулярных занятий требовался свободный лед, который было найти непросто. Порой выручал и каток в торговом центре. В шестилетнем возрасте Камила Валиева попрощалась с начальной наставницей и переехала из Казани в столицу, где началась ее новая жизнь в школе олимпийского резерва.
Девочка так горела своим делом, что ее ничего не могло остановить. Любое падение она воспринимала выдержанно и вставала с колен даже тогда, когда силы были на исходе. Камила Валиева всем показывала стальной характер и шла к успеху вопреки любым обстоятельствам.