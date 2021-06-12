В России умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту

Российское спортивное сообщество потрясено известием о трагедии. Профильные СМИ распространяют данные о том, что скончался шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский.
Уточняется, что спортивный деятель не дожил до своего 59-летия. Известно, что церемония прощания с Железовским состоится через несколько дней.
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