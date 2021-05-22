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Спорт
Фотография Туктамышевой вызвала у народа оторопь

Фотография Туктамышевой вызвала у народа оторопь

В своих социальных сетях Елизавета Туктамышева опубликовала нежные снимки.
прочитано 605 раз

Вчера в своем Инстаграме спортсменка поделилась фотографиями с недавней съемки.

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Оголяющий плечи топ, небрежно уложенные волосы и минимум косметики дополнили и без того утонченный образ Елизаветы Туктамышевой. А черно-белый формат и полуоткрытые веки звезды еще больше подчеркивают это.

Сама фигуристки призналась, что, как никогда, чувствует нежность внутри.

Поклонники Елизаветы Туктамышевой в положительном смысле были шокированы опубликованными снимками. Большинство фолловеров восхитились красотой и сексуальностью фигуристки. Они отметили, что фотографии Туктамышевой – это особый восторг.

"Императрица, нет слов", "Какая восхитительная леди. Видеть вас – это неописуемо", "Черно-белые фоточки – это всегда искусство и особая эстетика", – восторженно прокомментировали подписчики.

Однако нашлись и те, кто осудил спортсменку. Одним не понравился неудачный ракурс, другие посоветовали скорее выйти замуж, а третьи вообще посчитали, что в Елизавете нежности нет. На колкие нападки Туктамышева ответила молчанием.

"Первая фотка ужасная. Как будто тебе лет 45", "Замуж тебе нужно, красавица", "Тебе нежность снаружи нужна", – грубо написали фолловеры.

Напомним, что после второго места на Чемпионате мира Туктамышева устроила себе подарок и улетела отдыхать на райские острова с подругами. Откровенные фотографии с пляжа шокировали поклонников. Сама же фигуристка не стесняется показывать прекрасную спортивную фигуру.

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Елизавета Туктамышева. Фото: Naoki Morita/ AFLO/ www.globallookpress.com
22 мая 2021, 17:45 Источник: Инстаграм Елизаветы Туктамышевой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

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