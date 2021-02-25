Туктамышева оголила молодые прелести для мужского журнала

Фигуристка решилась на смелый поступок. Она приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда льда появится на обложке мартовского номера мужского журнала Maxim.
Как сообщили представители издания, спортсменки снимаются у них нечасто. И одной из них стала чемпионка мира. Напомним, что фигуристка известна своим "стриптизом" на показательном номере.
На счету Елизаветы Туктамышевой две золотых медали. Одну из них спортсменка получила на чемпионате мира в Шанхае в 2015-ом. В том же году она заняла первое место на чемпионате Европы в Стокгольме. Серебро фигуристка завоевала на командном чемпионате мира в Токио почти шесть лет назад. Также у спортсменки есть две бронзовые медали.
Как писали "Дни.ру", ранее Елизавета Туктамышева отмечала, что без любви нет ни счастья, ни вдохновения, ни желания что-либо делать. При этом сердце успешной фигуристки свободно. Она не печалится из-за того, что в настоящий момент не связана отношениями.
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