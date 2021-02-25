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Спорт
Туктамышева оголила молодые прелести для мужского журнала

Туктамышева оголила молодые прелести для мужского журнала

Елизавета Туктамышева. Фото: Yutaka/AFLO/www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева считается самой сексуальной российской фигуристкой за свои знаменитые раздевания на льду. Теперь 24-летняя спортсменка пошла дальше.
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Фигуристка решилась на смелый поступок. Она приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда льда появится на обложке мартовского номера мужского журнала Maxim.

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Как сообщили представители издания, спортсменки снимаются у них нечасто. И одной из них стала чемпионка мира. Напомним, что фигуристка известна своим "стриптизом" на показательном номере.

На счету Елизаветы Туктамышевой две золотых медали. Одну из них спортсменка получила на чемпионате мира в Шанхае в 2015-ом. В том же году она заняла первое место на чемпионате Европы в Стокгольме. Серебро фигуристка завоевала на командном чемпионате мира в Токио почти шесть лет назад. Также у спортсменки есть две бронзовые медали.

Как писали "Дни.ру", ранее Елизавета Туктамышева отмечала, что без любви нет ни счастья, ни вдохновения, ни желания что-либо делать. При этом сердце успешной фигуристки свободно. Она не печалится из-за того, что в настоящий момент не связана отношениями.

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Автор: 25 февраля 2021, 16:08 Источник: Maxim ✓ Надежный источник
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Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

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