Загорелая Туктамышева возбудила россиян сочными ляжками

Недавно Елизавета Туктамышева вернулась из отпуска на Мальдивах. Там ее фигура изменилась.

Елизавета Туктамышева выиграла серебряную медаль на чемпионате мира, за что и наградила себя отдыхом на островах с подругами.

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На островах фигуристка отдыхала вместе с подругами. Там она заметно похорошела. В ее микроблоге полно фотографий с побережья, на которых она блистает в алом струящемся платье.

Свой образ Елизавета Туктамышева дополнила белой рубашкой и утонченными босоножками с бусинами.

В своем "Инстаграм" Туктамышева показала свежее фото, на котором предстала в мини-шортах из денима. Фигуристка заметно сбросила мышцы и стала еще более привлекательнее.

За счет того, что на Мальдивах спортсменка не тренировалась, ее ноги стали менее накачанными, зато более женственными.

"Люблю, когда спадают мышцы", – написала 24-летняя спортсменка.

Поклонники расхвалили женственную фигуру Елизаветы Туктамышевой. Шоколадный загар еще более подчеркнул красоту ее рельефных ног.

Напомним, Елизавета Туктамышева обрела скандальную известность после "стриптиза" на льду.

В копилке фигуристки есть две золотых медали. Несколько лет назад она взяла серебро на соревнованиях в Токио. Также у нее есть две бронзовые медали.