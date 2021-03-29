Российскую чемпионку по фигурному катанию сразило страшное заболевание

Спортсменке Дарье Павлюченко требуется серьезное лечение. Фигуристку сломил тяжелый недуг.

Здоровью Дарьи Павлюченко сейчас не позавидуешь — вместо тренировок по фигурному катанию и подготовке к соревнованиям девушке приходится бороться с ужасным заболеванием. Партнерша Дениса Ходыкина сражается с инфекционным мононуклеозом, который вызывает ряд шокирующих последствий от лихорадки до поражения внутренних органов. По словам тренера Сергея Доброскокова, из-за страшного недуга Дарья Павлюченко покинула лед и проходит лечение дома.

"Организм ослаблен и дает сбой в системе, увеличивается селезенка в размерах. Есть такой вирус в организме, который при больших нагрузках и нервных переживаниях срабатывает как триггер", — высказался тренер больной фигуристки. По словам мужчины, Дарья Павлюченко не сможет приступить к тренировкам как минимум два месяца, ведь раньше болезнь вряд ли отпустит ее. Когда девушка поправится и будет чувствовать себя удовлетворительно, то возобновит парные тренировки вместе с Денисом Ходыкиным, а пока фигуристу приходится справляться без нее.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали выдащийся результат в этом сезоне чемпионата России по фигурному катанию, заняв третье место. Теперь же им предстоит много работы, поскольку их тренер настроен на новые победы. "Нас ожидает олимпийский год, и мы намерены бороться в нем", — выразился Сергей Доброскоков.