Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой

Спортсменке всего 19 лет, но она уже добилась невероятных успехов и сейчас пробует себя в роли ведущей программы "Ледниковый период". Вокруг ее личной жизни ходит невероятное количество слухов, но сама она предпочитает не говорить о том, что у нее на душе. Известно, что, несмотря на яркую внешность, девушка крайне скромная и местами даже стеснительная.
Алина Загитова рассказывала, что сперва испытывала большие трудности, когда начинала вести программу. Она боялась подходить к артистам и задавать им вопросы, голос подводил ее и просто пропадал из-за паники. Однако уже сейчас фигуристка смотрится в новой роли крайне уверенно, а знаменитости с радостью общаются с ней сами.
Недавно появились слухи о том, что Алина якобы начала встречаться с хоккеистом Дмитрием Воронковым. Как сообщает "Пятый канал", журналисты решили поинтересоваться у спортсмена, как он относится к фигурному катанию. Он ответил, что этот вид спорта ему очень нравится, но о личном говорить не захотел.
По словам Воронкова, он даже не слышал о том, что предположительно состоит в отношениях с Алиной Загитовой. Он рассказал, что они виделись и общались, но углубляться в детали не стал, попросив представителей прессы задать ему следующий вопрос.