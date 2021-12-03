Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой

Сегодня Алина Загитова стала еще более популярной личностью, чем раньше. Многие молодые люди пытаются завоевать ее, но кто именно является "тем самым" известно не было.

Спортсменке всего 19 лет, но она уже добилась невероятных успехов и сейчас пробует себя в роли ведущей программы "Ледниковый период". Вокруг ее личной жизни ходит невероятное количество слухов, но сама она предпочитает не говорить о том, что у нее на душе. Известно, что, несмотря на яркую внешность, девушка крайне скромная и местами даже стеснительная.

Алина Загитова рассказывала, что сперва испытывала большие трудности, когда начинала вести программу. Она боялась подходить к артистам и задавать им вопросы, голос подводил ее и просто пропадал из-за паники. Однако уже сейчас фигуристка смотрится в новой роли крайне уверенно, а знаменитости с радостью общаются с ней сами.

Недавно появились слухи о том, что Алина якобы начала встречаться с хоккеистом Дмитрием Воронковым. Как сообщает "Пятый канал", журналисты решили поинтересоваться у спортсмена, как он относится к фигурному катанию. Он ответил, что этот вид спорта ему очень нравится, но о личном говорить не захотел.

По словам Воронкова, он даже не слышал о том, что предположительно состоит в отношениях с Алиной Загитовой. Он рассказал, что они виделись и общались, но углубляться в детали не стал, попросив представителей прессы задать ему следующий вопрос.

