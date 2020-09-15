Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира

Авторитетный финансовый журнал Forbes назвал нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2020 году. За текущий год он заработал 126 миллионов долларов.
На втором месте – легендарный капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, чей доход составил 117 миллионов долларов. А замыкает тройку лидеров не менее знаменитый бразильский игрок атаки Неймар, выступающий за французский клуб Пари Сен-Жермен. Он заработал 96 миллионов долларов, сообщает телеканал "360".
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