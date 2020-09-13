Спортивное мировое сообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что умер двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков.
Спортивный деятель не дожил до своего 72-летия. Стоит отметить, что 42 года Горстков проводил в российской столице показательные спарринги с легендарным Мохаммедом Али.
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