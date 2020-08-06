Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)

Наставник питерского футбольного клуба Сергей Семак сделал сюрприз своей избраннице Анне, которой недавно исполнилось 39 лет. В самый разгар торжества по случаю дня рождения спортсмен вышел в центр зала и исполнил зажигательный танец под музыку.
Кадры появились в инстаграм-аккаунте блогера-миллионника Дарьи Могучей. Девушка запечатлела забавный и одновременно трогательный момент на видео. Сначала Сергей выполнял движения рядом с чернокожими парнями, а потом, увидев реакцию жены, решил подойти к ней. Супруга, впечатленная происходящим, тоже присоединилась к танцу.
Праздник проходил на теплоходе, который курсировал по Неве. Судя по публикациям Могучей, к торжеству присоединились Светлана Бондарчук и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.
Напомним, на днях стало известно, что Сергей Семак стал дедушкой. Ребенка родила дочь Анны от первого брака Майя. Спортсмен растит с возлюбленной еще шестерых детей – Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и Татьяну. Старшему из перечисленных наследников – 15 лет, а младшему – семь. Также у Семака есть 21-летний сын Илья от первой жены Светланы.
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