Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак порадовал собравшуюся публикую энергичным танцем. Компанию спортсмену составили темнокожие парни.

Наставник питерского футбольного клуба Сергей Семак сделал сюрприз своей избраннице Анне, которой недавно исполнилось 39 лет. В самый разгар торжества по случаю дня рождения спортсмен вышел в центр зала и исполнил зажигательный танец под музыку.

Кадры появились в инстаграм-аккаунте блогера-миллионника Дарьи Могучей. Девушка запечатлела забавный и одновременно трогательный момент на видео. Сначала Сергей выполнял движения рядом с чернокожими парнями, а потом, увидев реакцию жены, решил подойти к ней. Супруга, впечатленная происходящим, тоже присоединилась к танцу.

Праздник проходил на теплоходе, который курсировал по Неве. Судя по публикациям Могучей, к торжеству присоединились Светлана Бондарчук и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

Напомним, на днях стало известно, что Сергей Семак стал дедушкой. Ребенка родила дочь Анны от первого брака Майя. Спортсмен растит с возлюбленной еще шестерых детей – Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и Татьяну. Старшему из перечисленных наследников – 15 лет, а младшему – семь. Также у Семака есть 21-летний сын Илья от первой жены Светланы.