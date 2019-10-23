Бондарчук получила по лицу на чужой свадьбе

Светская львица Светлана Бондарчук запустила свое ютуб-шоу "Света вокруг света". Героями первого выпуска программы стали футболист Сергей Семак и его супруга Анна.

Новый проект светская львица презентовала в соцсети "Инстаграм". Светлана Бондарчук рассказала, что влог посвятит известным людям, которыми она восхищается. "Программа о любви! О радости! О счастливых моментах! О красивых городах и странах! Обо мне!" – уточнила знаменитость.

Героями первого выпуска шоу "Света вокруг света" стал главный тренер "Зенита" Сергей Семак вместе с женой Анной. Футболист и его избранница не так давно повторно сыграли свадьбу. Светлана побывала на этом торжестве в сопровождении съемочной группы. Кадры церемонии на берегу озера Комо вошли в финальный монтаж видеоблога Бондарчук.

Основная часть шоу снималась в родном городе Сергея и Анны – Санкт-Петербурге. Светская львица поговорила со спортсменом и его супругой о безглютеновой диете, а также семье и детях. Они отдельно рассказали о девочке, которую взяли из детдома. К слову, у пары девять отпрысков: шесть общих, по одному от предыдущих отношений, и приемная дочь. Также Светлана Бондарчук погуляла по футбольной базе "Зенита" и продегустировала еду игроков.

Поклонники новым шоу остались довольны. Особенно им запомнились кадры свадебного торжества, когда гости Сергея и Анны измазывали друг друга кремом с праздничного торта. Кусок кондитерского изделия достался и Светлане Бондарчук – звезда получила им по лицу.