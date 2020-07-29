"Бриллиант из Грозного" против "Профи из Казахстана"

Августовский турнир KING OF KNOCKOUTS обещает взрывной кард. Стартовавшая с профессионального турнира в 2000 году первая в России промоуторская компания "ЮКА Промоушен" собирается 10 августа 2020 года в Vegas City Hall выстрелить из всех орудий.



Четвертое по счету боксерское шоу "Короли Нокаутов" организации возглавят самые яркие проспекты.

Экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, супер-техничный средневес из Чечни Хусейн "Бриллиант из Грозного" Байсангуров 16 побед, 14 нокаутов, 1 поражение встретится с панчером из Казахстана Александром Журавским 13(11)-6-1. Хусейн в феврале 2020 года одолел нокаутом по печени опытного боксера из Армении Армана Торосяна. Александр в последнем противостоянии в ЮАР уступил решением судей местному боксеру Роарку Кнаппу. Посткарантинный бой станет серьезным маркером для дальнейшей карьеры обоих спортсменов, обладающих убойным ударом и высокой скоростью.

Во втором главном бою один из лучших представителей красноярского бокса, непобеждённый Евгений Шведенко 13(6)-0-0 проверит на прочность крепкого боксера из Перми Максима Смирнова 8(4)-7-3. Шведенко обладает отличным любительским багажом – полтораста боев, опыт выступлений за сборную. За свою профессиональную карьеру Евгений успел поработать в тренировочных лагерях с такими боксерами как Андре Уорд, Феликс Штурм, Сергей Ковалев и Александр Гвоздик. Судя по послужному списку Максим Смирнов – андердог этого поединка. Смирнов должен помешать Шведенко продемонстрировать свои способности, порадовать зрителей бойцовским характером.

Большая надежда бокса Ингушетии в первом тяжёлом весе, не имеющий поражений Рашид Кодзоев 7(4)-0-0 вернется на ринг, чтобы встретится с двухкратным соискателем титула чемпиона мира, опытным боксером из Барнаула Дмитрием Hunter Сухотским 23(16)-8(4)-0. Рашид дебютировал в профессионалах в 2016 году, успешно боксировал в крупных боксерских шоу с участием таких звезд, как Денис Лебедев, Мурат Гасиев и др. "Охотник" начал карьеру в 2005 году, в его послужном списке титулы чемпиона России, чемпиона СНГ и славянских стран WBC, чемпиона Европы WBO, международного чемпиона IBF, интерконтинентального чемпиона WBO.

Программа 10 августа состоит из 8 боев :

Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров vs Александр Журавский

Второй главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко vs Максим Смирнов

Бой до 90 кг: Рашид Кодзоев vs Дмитрий Сухотский

Бой свыше 91 кг: Басир Абакаров vs Герман Скобенко

Бой до 72 кг: Исами Меса vs Карен Аветисян

Бой до 66 кг: Вячеслав Летовальцев vs Руслан Керимов

Бой до 72 кг: Эдгар Москвичев vs Пеле Садоян

Бой до 67 кг: Виталий Петряков vs Шедрак Игнас

Возрастное ограничение 12 +