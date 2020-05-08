Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии

Елизавета Туктамышева сделала смелое заявление. Фигуристка призналась, что готова участвовать в откровенных съемках, если ей это предложат.



По словам чемпионки мира 2015 года, главное, чтобы это было красиво, а не пошло. При этом спортсменка подчеркнула, что речи о том, чтобы фотографироваться в голом виде, не идет, сообщает РИА "Новости".

В своем инстаграм-аккаунте девушка показала, что действительно готова к откровенным съемкам. Елизавета Туктамышева сфотографировалась в сексуальном кружевном нижнем белье. Поклонники пришли в восторг от красоты фигуристки и оставили ей массу лестных комментариев.

Отметим, 23-летней Елизавете Туктамышевой не раз говорили о том, что ей пора завязывать с фигурным катанием и сосредоточиться на выступлениях на шоу. Сама звезда льда с ними не согласна. Она уверена, что у нее есть шанс поехать на Олимпийские игры в 2022 году и достойно представлять там Россию.

Как писали "Дни.ру", молодая фигуристка знаменита своими откровенными выступлениями. Елизавета Туктамышева не раз выходила на лет в эротичных открытых костюмах, вызывая восхищение болельщиков. Правда, некоторые осуждают такие номера спортсменки. Они считают, что таким образом девушка хочет завоевать себе скандальную славу.

Напомним, этой зимой Елизавета Туктамышева рассталась со своим бойфрендом Андреем Лазукиным, коллегой по группе Алексея Мишина. Она объяснила, что причиной тому послужила не ссора или непонимание, а обстоятельства.

