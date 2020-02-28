Фигуристка Туктамышева объявила о расставании с бойфрендом

Елизавета Туктамышева рассталась со своим парнем. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассталась с Андреем Лазукиным, коллегой по группе Алексея Мишина, пишет портал Life со ссылкой на издание "Аргументы и факты" "Это правда. Мы сейчас не вместе, и мое сердце свободно. Причина – не ссора или непонимание, когда черная кошка пробежала. Так сложились обстоятельства", – рассказала спортсменка.

Недавно сообщалось о том, что Туктамышева выступила на закрытии теннисного турнира в Санкт-Петербурге и привела в восторг зрителей. Фигуристка порадовала фирменным стриптизом – в конце программы она эффектно скинула кожаную куртку.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. В 2015 году на соревнованиях в Стокгольме она завоевала золотую медаль. Через пару месяцев фигуристка заняла первое место на состязаниях в Шанхае. Девушка в свои 23 года является заслуженным мастером спорта России.