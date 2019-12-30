Спортменка представила новый образ на чемпионате России. 23-летняя звезда льда выступила под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters – "Destination Calabria" и явила себя публике в образе героини популярного клипа.
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Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
Спортменка представила новый образ на чемпионате России. 23-летняя звезда льда выступила под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters – "Destination Calabria" и явила себя публике в образе героини популярного клипа.
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