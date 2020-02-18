Сексапильная Елизавета Туктамышева порадовала новым стриптизом на льду (видео)

Специально для фигуристки на корте установили небольшой каток. Чемпионка станцевала под музыкальный микс из песен популярных артистов, передает RT.
Не обошлось и без фирменного стриптиза спортсменки. Для номера под песню Бритни Спирс Toxic Елизавета Туктамышева выбрала красную кожаную куртку, в конце программы эффектно скинув ее.
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