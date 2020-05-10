"Интриги и расследования": гимнастка Мамун объяснила популярность фигурного катания

24-летняя гимнастка Маргарита Мамун решила сравнить, чем отличается ее вид спорта с фигурным катанием. На размышления спортсменку натолкнула недавняя новость о том, что Александра Трусова покинула тренера Этери Тутберидзе и ушла к Евгению Плющенко. Это событие стало одним из самых обсуждаемых на этой неделе.
Мамун отметила, что людям интересны такие моменты так же, как и выступления фигуристов. "Там же переходы от тренера к тренеру, интриги, расследования", – сказала гимнастка. Еще одним фактором популярности фигурного катания Маргарита считает интригу, потому что в этом виде спорта на соревнованиях возникает большая конкуренция среди стран. "У нас (в гимнастике – Прим.ред.) все привыкли – золото, золото, золото", – считает спортсменка.
Маргарита сожалеет, что публике по большому счету неинтересно, какая большая работа проделана перед соревнованиями. В случае, если гимнаст не выиграет золото, от него отвернутся болельщики и будут наблюдать за тем, кто его завоевал.
Напомним, Маргарита Мамун одержала победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в многоборье. У нее в копилке 12 золотых медалей, которые она получила на чемпионатах мира и Европы. В 2017 году гимнастка завершила карьеру.
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