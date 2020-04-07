"Рожу троих детей": 15-летняя Трусова поделилась планами

Девушка намерена преуспеть и в личной жизни. В будущем она хочет родить двух дочерей и сына.
"Рожу троих детей", – цитирует Трусову "Спорт-экспресс". Также фигуристка мечтает, чтобы в ее семье было очень много собак. При этом юная спортменка призналась, что у нее пока нет бойфренда. Она считает, что романы могут отвлечь ее от новых достижений.
Сейчас Александра Трусова находится дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. У нее нет возможности тренироваться на льду, поэтому она занимается в своей комнате, повторяя прыжки и изучая новые движения.
Даже в таких сложных условиях Александра Трусова старается не унывать. Девушка делает школьные домашние задания и занимается чтением.
Напомним, Александра Трусова – воспитанница прославленного тренера Этери Тутберидзе. Наставница известна своей строгостью, но у юной фигуристки сложились с ней хорошие отношения.
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