Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Вторник
7 апреля
Лента новостей
16:34
В Петербурге школьница отравилась наркотиками
16:25
"Движемся к пику": коронавирус в России продолжит заражать
16:22
Промокод ivi от "Дни.ру": бесплатная подписка на 14 дней
16:18
"Мамина поддержка": вдова Хворостовского показала повзрослевших детей
16:13
Официально: помощник рассказал о состоянии госпитализированной Бабкиной
16:12
Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
16:01
Руководство не справляется: вскрылись проблемы врачей при борьбе с коронавирусом
15:56
"Инфицированы будут все": Малышева предрекла поголовное заражение коронавирусом
15:50
"Простила мужу измену": Бородина заговорила о неверности
15:47
Озон в помощь: "Росатом" разработал уникальную систему обеззараживания
15:44
Фадеев задумался о новой работе
15:35
У Александра Малинина умерла первая жена
15:34
"Рожу троих детей": 15-летняя Трусова поделилась планами
15:34
Чемпионка России по плаванию умерла после тяжелой болезни
15:14
В Подмосковье загорелся строительный рынок
14:59
Знаток шоу-бизнеса вскрыл правду о хайпующих на скандалах звездах-наркоманах
14:52
Петросян рыдает из-за страшной участи оставленных в зараженном коронавирусом Нью-Йорке детей и внука
14:49
За неделю: жуткие подробности смерти от коронавируса
14:38
Кого кроме Бабкиной мог заразить коронавирусом Лещенко
14:09
Экс-муж Арнтгольц о невозможности встретиться с сыном: Меня уже и не вспомнит
14:05
"Я очень сильно испугалась": заболевшая дочь Охлобыстина рассказала о коронавирусе
14:05
Жуткое смертельное ДТП заблокировало федеральную трассу в России
14:02
"Хорошо помяла!": жена Меладзе продемонстрировала свои плюшки
14:01
"Осталось три дня": специалист о находящейся между жизнью и смертью Бабкиной
14:00
Смерть от коронавируса научились предсказывать
13:55
В Сеть попало видео из реанимации с больными коронавирусом
13:51
"Угнала Петросяна из семьи": известная артистка призналась в тайной связи
13:48
Названы способные переносить коронавирус продукты
13:32
Организаторы концертов в России подставили Наталию Орейро
13:12
Сидящая на карантине Чехова во всеуслышание пожаловалась на запор
13:11
Названы обесценившиеся из-за коронавируса профессии
13:07
Услышавшая сердцебиение будущего малыша Фриске расплакалась от счастья
13:00
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
12:49
75-летний Дунаевский написал завещание перед свадьбой
12:49
Два младенца заразились коронавирусом в Подмосковье
12:43
Найден заразивший Надежду Бабкину коронавирусом
12:33
Андрей Григорьев-Апполонов пришел строить любовь в "Дом-2"
12:32
"Дура тупая!": на Яну Кошкину набросился агрессивный незнакомец
12:29
Голод не тетка: лишившаяся всего Суханкина ищет возможность заработать на кусок хлеба
12:22
В Краснодарском крае впервые умер пациент с коронавирусом
12:01
Известная артистка встретилась с любовницей мужа
11:53
"Пьяная, что ли?": Ксенофонтова из "Кухни" испугала странным поведением
11:37
Пожилой россиянин расстрелял дочь и ее семью из ружья
11:36
"Я поживу пока у тебя": Софи Лорен неожиданно заявилась из Италии к шокированному Никасу Сафронову
11:29
"Для меня было дико": блогер развеяла прах умершего на банной вечеринке мужа за бешеные деньги
11:15
Внезапно: вскрылась связь Джигана с мужчиной
11:11
Может ли водка защитить от коронавируса
11:05
В Китае впервые никто не умер из-за коронавируса
11:02
Племянник Зыкиной продает завещанный ему участок за 9 миллионов
11:01
Обнародована дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ее убивает не коронавирус": раскрыта настоящая причина тяжелого состояния Бабкиной
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Не надо сравнивать": вопрос о Бузовой привел Тарасова в замешательство
Услышавшая сердцебиение будущего малыша Фриске расплакалась от счастья
Неблагодарная: народ в шоке от роскошной жизни дочери Успенской в Америке
"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева
Спорт

"Рожу троих детей": 15-летняя Трусова поделилась планами

Александра Трусова. Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Выяснилось, что одна из самых перспективных и талантливых фигуристок Александра Трусова относится к карьере без фанатизма. Она собирается выступать лишь до 22 лет.
прочитано 165 раз

Девушка намерена преуспеть и в личной жизни. В будущем она хочет родить двух дочерей и сына.

ПО ТЕМЕ

Чемпионка Трусова с треском провалилась

Сюжеты Фигурное катание

"Рожу троих детей", – цитирует Трусову "Спорт-экспресс". Также фигуристка мечтает, чтобы в ее семье было очень много собак. При этом юная спортменка призналась, что у нее пока нет бойфренда. Она считает, что романы могут отвлечь ее от новых достижений.

Сейчас Александра Трусова находится дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. У нее нет возможности тренироваться на льду, поэтому она занимается в своей комнате, повторяя прыжки и изучая новые движения.

 

Даже в таких сложных условиях Александра Трусова старается не унывать. Девушка делает школьные домашние задания и занимается чтением.

Напомним, Александра Трусова – воспитанница прославленного тренера Этери Тутберидзе. Наставница известна своей строгостью, но у юной фигуристки сложились с ней хорошие отношения.

Автор: 7 апреля 2020, 15:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

Официально: помощник рассказал о состоянии госпитализированной Бабкиной
"Простила мужу измену": Бородина заговорила о неверности
Фадеев задумался о новой работе
У Александра Малинина умерла первая жена

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Ее убивает не коронавирус": раскрыта настоящая причина тяжелого состояния Бабкиной

Остается только молиться
Шоу-бизнес

"Я безумно рад!": Киркоров раскрыл правду о личной жизни

Поп-король приоткрыл завесу тайны о делах на любовном фронте

Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Врачи борются за жизнь певицы
Шоу-бизнес

Освобождайте аппарат ИВЛ: Лещенко указали на дверь в палате "Коммунарки"

Певцу велели "выметаться"

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+