"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики

Ранее Дмитрий Губерниев обвинил экс-спортсмена Александра Тихонова в том, что его слова стали причиной обысков в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича. Легенда мирового биатлона молчать не стала.
Чемпион считает, что Губерниев позорит профессию журналиста. "Я не обижаюсь на него. Он всегда прислуживал руководству", – отметил Тихонов.
Также Александр обвинил комментатора в гибели биатлона. Он указал на огромную разницу между тем, каким был спортивный журналист раньше, и каким стал сейчас.
"Такой губошлеп... Выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе. Включаешь телевизор – а он все знает, что и кому сделать. Садится комментировать футбол – тоже все знает. <...> Во что превратился этот Х-образный? Я так говорю, потому что у него ноги кривые. Еще и петь начал!" – сказал чемпион.
Напомним, что во время чемпионата мира по биатлону в Италии в номерах Логинова и его тренера Касперовича прошли обыски. Спортсмена заподозрили в употреблении допинга.
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