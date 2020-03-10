"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что комментатор Дмитрий Губерниев некомпетентен. Об этом он написал на своем официальном сайте.

Ранее Дмитрий Губерниев обвинил экс-спортсмена Александра Тихонова в том, что его слова стали причиной обысков в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича. Легенда мирового биатлона молчать не стала.

Чемпион считает, что Губерниев позорит профессию журналиста. "Я не обижаюсь на него. Он всегда прислуживал руководству", – отметил Тихонов.

Также Александр обвинил комментатора в гибели биатлона. Он указал на огромную разницу между тем, каким был спортивный журналист раньше, и каким стал сейчас.

"Такой губошлеп... Выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе. Включаешь телевизор – а он все знает, что и кому сделать. Садится комментировать футбол – тоже все знает. <...> Во что превратился этот Х-образный? Я так говорю, потому что у него ноги кривые. Еще и петь начал!" – сказал чемпион.

Напомним, что во время чемпионата мира по биатлону в Италии в номерах Логинова и его тренера Касперовича прошли обыски. Спортсмена заподозрили в употреблении допинга.