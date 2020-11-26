Сын Марадоны оказался на грани после новости о смерти отца

Как оказалось, его сын Диего Марадона – младший узнал о смерти отца случайно. В настоящее время спортсмен борется с коронавирусом, причем заболевание протекает в довольно тяжелой форме. Молодой человек находился в больнице, когда ему позвонили представители прессы, чтобы узнать реакцию на кончину родителя.
Трагическое известие усугубило ситуацию со здоровьем Диего Марадоны – младшего, и в итоге он сам оказался на грани. Парня поместили в реанимацию, за его жизнь сейчас борются врачи. Известный аргентинский журналист Танкреди Палмьери в личном блоге призвал отстать от мальчика и дать ему спокойно пережить горе.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с трудом смог совладать с эмоциями, когда узнал о смерти Диего Марадоны. Он назвал уход звезды потерей для всех. Диктор отметил, что футболист был величайшим спортсменом. Губерниев лично видел, как играет Марадона, поэтому может с уверенностью сказать, что Диего – настоящая икона.
Напомним, месяц назад поклонники узнали, что у легенды футбола серьезные проблемы со здоровьем. 60-летнюю звезду госпитализировали в больницу и провели операцию на мозге.
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