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Спорт
Сын Марадоны оказался на грани после новости о смерти отца

Сын Марадоны оказался на грани после новости о смерти отца

Диего Марадона. Фото: Alexander Wilf/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне стало известно о внезапной смерти звезды мирового футбола Диего Марадоны. Спортсмен скончался в результате сердечного приступа на 61-м году жизни.
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Как оказалось, его сын Диего Марадона – младший узнал о смерти отца случайно. В настоящее время спортсмен борется с коронавирусом, причем заболевание протекает в довольно тяжелой форме. Молодой человек находился в больнице, когда ему позвонили представители прессы, чтобы узнать реакцию на кончину родителя.

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Трагическое известие усугубило ситуацию со здоровьем Диего Марадоны – младшего, и в итоге он сам оказался на грани. Парня поместили в реанимацию, за его жизнь сейчас борются врачи. Известный аргентинский журналист Танкреди Палмьери в личном блоге призвал отстать от мальчика и дать ему спокойно пережить горе.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с трудом смог совладать с эмоциями, когда узнал о смерти Диего Марадоны. Он назвал уход звезды потерей для всех. Диктор отметил, что футболист был величайшим спортсменом. Губерниев лично видел, как играет Марадона, поэтому может с уверенностью сказать, что Диего – настоящая икона.

Напомним, месяц назад поклонники узнали, что у легенды футбола серьезные проблемы со здоровьем. 60-летнюю звезду госпитализировали в больницу и провели операцию на мозге.

Автор: 26 ноября 2020, 13:56 Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Умер легендарный футболист Диего Марадона

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