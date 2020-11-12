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Спорт
Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста

Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста

Станислав Черчесов. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов нашел опозорившемуся Артему Дзюбе замену. О футболисте уже и не вспоминают.
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Станислав Черчесов выгнал футболиста после его интимного видео, которое слили в Сеть. Спортсмен лишился титула капитана сборной, а тренер принял решение исключить Дзюбу из ближайших матчей.

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На кадрах скандального видео кумир молодежи артистично занимается онанизмом на камеру. Артем Дзюба уже оправдался за то, что не по его желанию личное видео стало достоянием всего мира. Многие звезды шоу-бизнеса и спортсмены поддержали футболиста.

Журналисты поинтересовались у Станислава Черчесова о судьбе Артема Дзюбы в ближайших матчах сборной России. По его словам, футболисту уже нашли замену.

"У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду", – сказал тренер.

Артем Дзюба принес извинения за ролик и поблагодарил за поддержку. Он признался, что совершил ошибку, что свойственно всем людям.

Автор: 12 ноября 2020, 13:29 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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