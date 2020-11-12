Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста

Станислав Черчесов выгнал футболиста после его интимного видео, которое слили в Сеть. Спортсмен лишился титула капитана сборной, а тренер принял решение исключить Дзюбу из ближайших матчей.
На кадрах скандального видео кумир молодежи артистично занимается онанизмом на камеру. Артем Дзюба уже оправдался за то, что не по его желанию личное видео стало достоянием всего мира. Многие звезды шоу-бизнеса и спортсмены поддержали футболиста.
Журналисты поинтересовались у Станислава Черчесова о судьбе Артема Дзюбы в ближайших матчах сборной России. По его словам, футболисту уже нашли замену.
"У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду", – сказал тренер.
Артем Дзюба принес извинения за ролик и поблагодарил за поддержку. Он признался, что совершил ошибку, что свойственно всем людям.
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?
Чувствую влечение к другу
Дзюба облажался
Азербайджан сбил наш вертолет
Дочь эскортница