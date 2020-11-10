"Ковыряются в грязных трусах": Королева пошла к юристам после интимного скандала

Певица Наташа Королева заступилась за футболиста Артема Дзюбу, который угодил в грязный скандал с роликом эротического характера. В своем "Инстаграм" артистка опубликовала фото спортсмена из ФК "Зенит" и написала длинный пост.



Наташа Королева возмущена тем, что частная жизнь звезд становится доступной всем. Она призвала правозащитников сделать все, чтобы государство защищало права человека.



"Артем, великий спортсмен современности, стал очередной жертвой безнравственного и циничного слива в сеть сворованного частного видео", – написала Королева.



Она подчеркнула, что за каждым таким несанкционированным взломом и сливом в интернет стоят сломанные судьбы людей. При этом она упрекнула российские власти за то, что нарушены все понятия правового государства. Наташа Королева заявила, что у каждого есть свои "скелеты в шкафу", и каждый может стать жертвой мошенников.

Подписчики поддержали певицу и отметили, что подобные видео нельзя выкладывать в Сеть, ведь спортсмены являются кумирами молодежи и примером для них, а частная жизнь у всех должна быть своя.

"Люди по сути своей они грязные животные! Которые любят ковыряться в грязных носках и трусах. Люди любят жить чужой жизнью, не имея своего ничего. Очень обидно и паршиво от того, что таких людей, к сожалению, все больше и больше", – написали фолловеры.



Ранее Наташа Королева сама стала жертвой скандала. Некая Анастасия Шульженко пришла на ток-шоу и заявила, что является любовницей ее мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан.

