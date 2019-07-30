Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)

Инцидент произошел во время вечеринки на Ибице. Неизвестный пытался напасть на капитана "Барселоны" и футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси.
A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7— mx (@LeooMessi10i) 28 июля 2019 г.
Лионель Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен по версии Forbes. Он заработал за год 127 миллионов долларов. Охрана у игрока – на соответствующем уровне. Телохранители успели вмешаться и спасти горе-фаната от разъяренного Месси, передает Life.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Что такое чистая любовь?
Как Пугачева так похудела?
Кому на Руси жить хорошо?
Секс раз в день но мне мало
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Бузова блондинка или брюнетка?
Откуда вы?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
девушку убили на детской площадке
Насилие в семье
Ризо и Оболенская?
раньше я хотела стать богатой!
Смертная казнь в России
О "Мавроди"и нашего времени.
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Бросил по телефону
Исполнение желания
Ложь
Отношения
Что дарить теще на юбилей?
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Правда
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?