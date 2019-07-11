Месси признали лучшим футболистом года

Нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси был назван лучшим футболистом года по версии американской телевизионной сети ESPN.
Церемония вручения премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) состоялась в ночь на четверг в Лос-Анджелесе. За почетный титул также боролись спортсмены Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Вирджил ван Дейк.
В прошедшем сезоне Лионель Месси получил "Золотую бутсу" и стал чемпионом Испании в составе Барселоны. Со сборной Аргентины он занял третью строчку на Кубке Америки, передает RT.
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