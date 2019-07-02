Известный американский спортсмен умер при загадочных обстоятельствах

Известный бейсболист американской команды Энджелс Тайлер Скэггс скончался при загадочных обстоятельствах в возрасте 27 лет. Об этом сообщает сайт MLB.
Пока официальную версию не озвучивают, однако СМИ пишут, что, вероятно, виноваты врачи, которые прописали игроку опиоидное обезболивающее в больших дозах, из-за чего у спортсмена могла быть передозировка. Другие обстоятельства выясняются. Команда уже принесла соболезнования родственникам и друзьям Скэггса.
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