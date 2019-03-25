Умер заслуженный тренер России

В возрасте 63 лет ушел из жизни вице-президент Федерации тяжелой атлетики, заслуженный тренер России Владимир Салтыков, сообщает Life. Дата и место прощания станут известны позже. Причина смерти спортсмена не уточняется.
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