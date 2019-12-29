Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде

Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде.
Напомним, на счету у Федора Емельяненко 45 боев, причем 38 из них завершились в его пользу. Представители спортсмена сообщили, что он проведет еще два поединка, прежде чем завершит карьеру. Следующий бой состоится летом 2020 года в Европе, передает издание "Известия".
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