Объявлена дата долгожданного боя Хабиба Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт обрисовал приблизительные сроки боя. Соревнование за титул чемпиона спортивной организации в легком весе состоится между действующим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым и скандально известным американцем Тони Фергюсоном.
"Ничто не препятствует этому поединку, идет процесс его организации. Очевидно, что это должен быть следующий бой, так что это случится. Можно ли ожидать этот поединок в I квартале 2020 года? Да", – цитирует Уйта RT со ссылкой на издание The Schmo.
Он подчеркнул, что состязание состоится в новом году. Будет сделано все возможное, чтобы фанаты увидели захватывающий бой как можно скорее.
Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался уже четыре раза. Однако теперь долгожданная встреча должна состояться.
Хабиб уже говорил, что желает посоревноваться с противником. По его словам, других достойных претендентов он не знает, а сражаться с кем-то, кто слабее или принадлежит к другой весовой категории, не считает нужным.
"Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться", – заявил российский спортсмен.
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